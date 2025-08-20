رئيس لجنة “شؤون إسكان المرأة”: الجولات الميدانية كشفت عن مساكن شاغرة سنعمل على توزيعها

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كشفت رئيس لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح عن أنه وبعد عدد من الجولات الميدانية على المساكن الحكومية المؤجرة جرى التأكيد على توافر عدد شاغر منها.

أضافت اليوسف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن اللجنة قررت بعد حصر المساكن الشاغرة توزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات القديمة حسب الأولوية التاريخية التي سبق أن أعلنت عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وذكرت أن اللجنة ستمنح الأولوية في منح المساكن المؤجرة للكويتية المعاقة على أن تستمر التوزيعات كلما توافرت المساكن لدى المؤسسة.

ويهدف الكشف الدوري عن المساكن المؤجرة إلى التأكد من عدم مخالفة القانون للمستفيدين منها بالاضافة إلى إزالة المخالفات والتجاوزات بجميع أنواعها.

وكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أصدر قرارا وزاريا يوليو الماضي بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح.