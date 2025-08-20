وزير العدل يؤكد المضي في تنفيذ الخطة الشاملة لمواكبة تطلعات البلاد لبناء بيئة عدلية متطورة

وزير العدل المستشار ناصر السميط خلال جولة تفقدية في محكمة حولي

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأربعاء أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة بما يواكب تطلعات البلاد إلى بناء بيئة عدلية متطورة وعصرية ما يعزز كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد على المراجعين.

وشدد السميط في بيان صادر عن الوزارة خلال جولة تفقدية في محكمة حولي على أهمية تذليل الصعوبات كافة وتسهيل الإجراءات على المراجعين لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وذكر البيان أن الوزير تابع سير العمل في مختلف الإدارات والتقى بعدد من المراجعين والموظفين للاطلاع على احتياجاتهم والمشاكل التي تواجه المراجعين.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي.