رصد كرة نارية في سماء اليابان

رُصدت كرة نارية في سماء غرب اليابان، ما أثار دهشة السكان ومحبي علم الفلك، فيما أوضح الخبراء أنّ هذه الحادثة ظاهرة طبيعية وليست غزوا من كائنات فضائية.

أظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت كرة ضوئية شديدة السطوع، تمت رؤيتها الثلاثاء من على بُعد مئات الكيلومترات بعد الساعة الحادية عشرة مساء بقليل (14,00 بتوقيت غرينتش) بالتوقيت المحلي.

قال يوشيهيكو هاماهاتا الذي كان يقود سيارته في محافظة ميازاكي، في حديث إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) “هبط ضوء أبيض لم أرَ مثله من قبل من السماء، وأصبح ساطعا لدرجة أنني استطعتُ رؤية حدود المنازل المحيطة بنا بوضوح”.

وأضاف “بدا الأمر وكأنه ضوء نهار. للحظة، لم أكن أعرف ما حدث، وكنتُ في غاية الدهشة”.

وأوضح توشيهيسا مايدا، مدير متحف سينداي للفضاء في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان، أن ما شوهد في سماء المنطقة كان كرة نارية أو نيزكا شديد السطوع، لافتا إلى أن الكرة بدت وكأنها سقطت في المحيط الهادئ.

وقال لوكالة فرانس برس “أفاد أناس بأنّهم شعروا باهتزاز للهواء”، مشيرا إلى أنّ هذا الجسم الطائر “كان ساطعا كالقمر”.

وبحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يمكن أن يتجاوز حجم الأجسام التي تُنتج كرات نارية مترا واحدا.

تُسمّى الكرات النارية التي تنفجر في الغلاف الجوي “النيازك اللامعة”، رغم أن مصطلحي “الكرات النارية” و”النيازك اللامعة” يُستخدمان غالبا للدلالة إلى المعنى نفسه.