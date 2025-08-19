السكنية: توقيع 3 عقود جديدة لتعزيز الخدمات في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنيتين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء توقيع 3 عقود جديدة لتعزيز الخدمات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنيتين وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المدن السكنية وتلبية تطلعات المواطنين.

وقال المدير العام بالتكليف المهندس راشد العنزي في تصريح صحفي إن العقد الأول والثاني لإنشاء أعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركزي الضاحيتين (إن 6 – إن 7) بمدينة المطلاع بينما العقد الثالث لتوريد وتركيب وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة لتغذية 3 محطات تحويل رئيسية (جهد 11/132 ك.ف) بالضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وأوضح العنزي أن أعمال العقدين الأول والثاني تتضمن إنشاء 22 مبنى منها سوق مركزي رئيسي ومخفر شرطة ومبنى خدمة المواطن ومجموعة محال تجارية ومبان (مركز تنمية المجتمع) و(البلدية) و(البريد) و(وزارة التجارة والصناعة) لكلتا الضاحيتين.

وأضاف أن العقدين يشملان محطة كهرباء فرعية لكل ضاحية إضافة إلى مركز صحي عام في مركز الضاحية (إن 6) وآخر رئيسي ومركز إسعاف ومسجد جامع وسكن للإمام والمؤذن في مركز ضاحية (إن 7) فيما بلغت قيمة العقدين 63ر42 مليون دينار (نحو 6ر140 مليون دولار أمريكي) على أن يتم إنجازهما خلال 900 يوم.

وبشأن العقد الثالث أفاد العنزي بأنه يختص بتوريد وتركيب وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية 3 محطات تحويل رئيسية بجهد (11/132 ك.ف) في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية وبلغت قيمته 99ر4 مليون دينار (نحو 4ر16 مليون دولار) على أن يتم إنجازه خلال 730 يوما.