الإمارات: تنفيذ الإنزال الجوي الـ75 للمساعدات على قطاع غزة ضمن عملية “طيور الخير”

وصول المساعدات الإماراتية إلى مواقع التوزيع في قطاع غزة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث نفذت اليوم الثلاثاء عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 75 ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وسنغافورة وإندونيسيا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشحنة حملت كميات من المواد الغذائية الأساسية جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأضافت (وام) أنه بإتمام هذا الإنزال الجوي بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جوا في إطار العملية أكثر من 4012 طنا من المساعدات المتنوعة بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.