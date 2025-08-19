مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعض قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية حول الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة في منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان بالإضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية موضحا معاليه أنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية المكثفة لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق عدد من المحلات المخالفة مؤكدا معاليه أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرارها مستقبلا مشيرا معاليه إلى وجود بعض التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية لمعالجة أوضاع تلك العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة داخل منطقتي جليب الشيوخ وخيطان والتي من أبرزها صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون مشددا معاليه على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى عن أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن وأن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل كافة الجهود للقضاء على هذه المخالفات.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على جهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن مؤكدا دعم ومساندة مجلس الوزراء للجهود المخلصة التي تبذل لمعالجة الأوضاع القائمة.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية مؤكدا ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات الحكومية والشركات الخاصة والمتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات الكويت وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات معربا عن شكره العميق وتقديره للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير وتجميل بعض المواقع العامة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.