وزارة التربية تكثف الزيارات الميدانية للمدارس لضمان الجهوزية قبل بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس في مختلف المناطق التعليمية لضمان الجهوزية الكاملة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومنظمة تسهم في تحقيق عام دراسي مستقر وناجح.

وقالت الوزارة في بيان إنها أعادت هيكلة فرق العمل الميدانية المكلفة بالصيانة والتجهيز بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية وذلك لضمان انطلاقة تعليمية مستقرة في جميع مدارس البلاد.

وفي هذا السياق قال المهندس محمد العازمي من إدارة الشؤون الهندسية في منطقة العاصمة التعليمية التابعة لقطاع المنشآت التربوية وفق البيان إن “وزارة التربية تماشيا مع خطة الحكومة للتحول الرقمي أطلقت برنامج (بلغ) كمنصة إلكترونية متكاملة لإدارة عمليات الصيانة والذي يعد من أبرز المبادرات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع صيانة المدارس”.

وأضاف العازمي أن الوزارة أجرت مسحا ميدانيا شمل 165 مدرسة في منطقة العاصمة التعليمية أسفر عن رفع العديد من بلاغات الصيانة موضحا أن العديد منها قد أنجز بالفعل فيما يواصل الفريق استكمال البلاغات المتبقية وفق جدول زمني محدد لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي.

ومن جانبه ذكر المهندس علي العواد من إدارة الشؤون الهندسية بمنطقة العاصمة التعليمية وفق البيان أن برنامج (بلغ) يمثل نقلة نوعية في إدارة أعمال الصيانة داخل المدارس حيث يتيح للإدارات التبليغ عن الأعطال بشكل مباشر وسريع عبر واجهة رقمية سهلة الاستخدام موضحا أن أبرز ما يميز البرنامج هو قدرته على تسريع دورة الاستجابة من تسجيل البلاغ وحتى إغلاقه بعد التنفيذ بما يضمن معالجة الأعطال في أقل وقت ممكن ويعزز جاهزية المدارس.

وفي السياق ذاته أفادت المهندسة حوراء البلام من إدارة الشؤون الهندسية في منطقة العاصمة التابعة لقطاع المنشآت التربوية وفق البيان بأن البلاغات الواردة تم التعامل معها وفق معايير وأولويات محددة لضمان عدم وجود أي معوقات أمام بدء العام الدراسي.

وأشارت البلام إلى أن البلاغات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية مؤكدة أن الفرق الفنية أولت اهتماما خاصا بالأعمال التي تعزز معايير النظافة والصحة العامة لضمان حماية المباني المدرسية والحفاظ على بنيتها الإنشائية.

وكشفت البلام أن الأعمال الميكانيكية شملت تنظيف فلاتر وغسيل أنظمة التكييف وإصلاح وحدات التعليق واستبدال الأجزاء التالفة مع مواصلة العمل على الصيانة الوقائية للتكييف المركزي والوحدات والبرادات.

وأضافت أن الأعمال الكهربائية تضمنت أيضا إصلاح لوحات التوزيع وتبديل القواطع التالفة ومعالجة مشاكل الإنارة مبينة أن هذه الأعمال أنجزت وفق خطة زمنية فعالة نظرا لأهميتها في تهيئة بيئة تعليمية مريحة وضمان سلامة الطلبة والعاملين.