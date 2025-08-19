وزيرة الشؤون: اليوم العالمي للعمل الإنساني تكريم للعاملين وتجديد لرسالة الكويت الإنسانية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يشكل محطة سنوية لتكريم وتقدير جهود العاملين في المجال الإنساني حول العالم.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)اليوم الثلاثاء إن “الكويت تنظر إلى هذه المناسبة كتذكير بمسؤوليتها الإنسانية الراسخة ودورها في تعزيز قيم التضامن الدولي”.

وأضافت أن “الكويت ستظل حاضرة في ساحات العمل الإنساني من خلال مؤسساتها الرسمية وجمعياتها الخيرية والمبرات وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي جسدت على أرض الواقع صورة العطاء الكويتي في مناطق الأزمات والكوارث”.

وأوضحت أن هذا اليوم يمثل فرصة للاشادة بالعاملين الإنسانيين الكويتيين الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم في أصعب الظروف لإغاثة المنكوبين مؤكدة أن الكويت تعتز بدورهم وتعتبرهم امتدادا لإرثها الإنساني العريق.

ولفتت إلى أن التبرعات التي يقدمها أهل الكويت باستمرار في الاستجابات العاجلة للكوارث والأزمات الإنسانية تشكل برهانا عمليا على التزام المجتمع الكويتي بالقيم الإنسانية.

وذكرت أن العمل الإنساني يواجه تحديات متزايدة تشمل صعوبة الوصول للمناطق المتضررة والمخاطر الأمنية التي تهدد العاملين الميدانيين داعية إلى تعزيز الحماية الدولية لهم وتسهيل إيصال المساعدات دون عوائق.

وأكدت الحويلة أن “الكويت ماضية في تعزيز شراكاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب” مشيرة إلى أن “العمل الإنساني ليس مجرد عمل طارئ أو استجابة آنية بل هو ركيزة ثابتة في سياسة الكويت ورسالة تحملها إلى العالم بأسره تكريما لأرواح من ضحوا من أجل الإنسانية وتقديرا لكل من يعمل بإخلاص من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2008 اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام ليكون مناسبة سنوية لتكريم العاملين في المجال الإنساني وتقدير تضحياتهم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها في مناطق الأزمات والنزاعات.