مركز عبدالله السالم الثقافي: خسوف كلي للقمر 7 سبتمبر يشاهد في الكويت ويعد الأول والأخير في 2025

أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن سماء الكويت ستشهد خسوفا كليا للقمر مع اكتمال البدر مساء يوم الأحد الموافق السابع من سبتمبر المقبل ويعد الأول والأخير في العام الحالي.

وقال المتحف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه حينها سيدخل كامل قرص القمر في ظل الأرض وينخسف ويمكن رؤية هذا الخسوف في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من الخسوف هي (الخسوف الكلي) ويحدث عندما يدخل القمر كاملا في منطقة ظل الأرض فينخسف قرصه ما يؤدي إلى فقدان رؤيته أما (الخسوف الجزئي) فيحدث عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الأرض فينخسف جزء من قرصه أما الثالث فهو (خسوف شبه الظل) ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط فيصبح ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.

وأوضح أن أولى مراحل الخسوف في الكويت ستبدأ بدخول القمر في منطقة شبه ظل الأرض وهي المنطقة الخارجية من ظل الأرض وفي هذه المرحلة يقل سطوع القمر بشكل خفيف ثم مرحلة الخسوف الجزئي حين يبدأ القمر بالدخول في منطقة الظل للأرض.

وتابع المتحف أنه في هذه المرحلة يبدأ جزء من القمر بالاختفاء وتكون آخر مراحل الخسوف الكلي عند دخول القمر كاملا في منطقة الظل الكلي للأرض وخلال هذه المرحلة يصبح لون القمر أحمر يميل إلى البرتقالي بسبب تشتت الضوء وانكساره عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأفاد بأن مراحل الخسوف وفق التوقيت المحلي لدولة الكويت ووفق حساب المركز ستكون عند الساعة 28ر6 مساء وقت بداية الخسوف وعند الساعة 11ر9 وقت ذروة الخسوف و55ر11 وقت نهاية الخسوف.