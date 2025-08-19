هيئة البيئة: عدم إلقاء الأطعمة أو المخلفات في الأماكن العامة لتجنب أي مخالفة بيئية والمحافظة على النظافة العامة وصحة المجتمع والبيئة

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام البعض برمي الأطعمة في الأماكن العامة بغرض إطعام الحيوانات كالطيور والقطط وغيرها، يُعد مخالفًا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل ببعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015، حيث نصت المادة (33) من القانون على: “يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك، ويعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى 500 د.ك.”

وأهابت الهيئة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بما جاء في القانون، وعدم إلقاء الأطعمة أو المخلفات في الأماكن العامة لتجنب أي مخالفة بيئية، والمحافظة على النظافة العامة وصحة المجتمع والبيئة.