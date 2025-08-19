دولة الكويت: اليوم العالمي للعمل الإنساني يعد تقديرا للجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في هذا المجال

وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية إن دولة الكويت تحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذا المجال حول العالم من مؤسسات وأفراد تحملوا مسؤولية إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع مستويات التمويل.

وأضافت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت تستذكر بإجلال تضحيات مقدمي الدعم الإنساني والإغاثي ولاسيما الذين يقفون في الصفوف الأمامية بمناطق الكوارث والنزاعات مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع آليات فعالة تضمن استدامة العمل الإنساني وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق العاملين في هذا المجال.

وشددت على أن تعدد التحديات الإنسانية يتطلب تعزيز آليات الحماية والمساءلة بما يكفل بيئة آمنة تصون حقوق مستحقي المساعدات وسلامة القائمين على إيصالها لاسيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي.