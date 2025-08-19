وزير الاتصالات: نجاحات تطبيق “سهل” نتيجة عمل جماعي وتعاون مختلف الجهات للتسهيل على المواطنين

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

أشاد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بجهود القائمين على التطبيق الحكومي للخدمات الإلكترونية (سهل) مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات هو نتيجة عمل جماعي وتعاون وثيق بين مختلف الجهات يعكسان جدية تلك الجهات وحرصها على تقديم خدمات عملية ومباشرة تسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم.

وقال الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عقب تكريمه المتطوعين والقائمين على تطبيق (سهل) إن هذا التكريم يترجم تقدير الدولة لكل من ساهم في خدمة المواطنين عبر هذه المنصة سواء من خلال قيادة المشروع أو من خلال مبادرات تطوعية داعمة.

وأعرب عن اعتزازه بالدور الذي أداه الشباب المتطوعون في مجالات التصاميم والهوية البصرية لافتا إلى أن إسهاماتهم أضافت قيمة نوعية لتطبيق (سهل) وقربت خدماته من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن جهود فرق الترجمة أسهمت كذلك بدور مهم في إثراء المحتوى وضمان وصول الخدمات إلى شريحة أوسع من المستفيدين ما عزز من شمولية التطبيق وقوة تأثيره.