مرسوم أميري بتعيين الدكتور فيصل الحميدان مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية

دولة الكويت

صدر مرسوم أميري بتعيين الدكتور فيصل سلمان محمد الحميدان مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية – بدرجة وكيل وزارة فيما يلي نصه: “مرسوم رقم 161 لسنة 2025 بتعيين مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ، الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 20 رجب 1403 هـ، الموافق 3 مايو 1983م باللائحة الداخلية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى المرسوم الصادر في 11 ذو القعدة 1405 هـ، الموافق 29 يوليو 1985م باستبدال جدول الدرجات والمرتبات الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2007 في شأن جدول المرتبات للوظائف العلمية في الإدارات البحثية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1452 لسنة 2021 بتحديد الوزير المشرف على معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية وموافقة مجلس الأمناء في اجتماعه رقم (2025/2) المنعقد بتاريخ 2025/6/1، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين / د. فيصل سلمان محمد الحميدان – مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية – بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبدالله محمد الجلال صدر بقصر السيف في: 24 صفر 1447هـ الموافق: 18 أغسطس 2025م”.