صدور مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

دولة الكويت

صدر مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فيما يلي نصه: مرسوم رقم 160 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2025 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 144 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون الاتصالات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة على النحو التالي:

د. خالد محمد عبدالله الزامل رئيسا م. منال خالد صالح المزيد نائبا للرئيس د. وليد عيسى عبدالله الحساوي د. ضاري عادل عبدالرحمن الحويل أعضاء متفرغين د. منيرة صالح نمش النمش د. زينب منجد البدر القناعي عبدالله فهد عبدالله الخزام

أعضاء غير متفرغين مادة ثانية على وزير الدولة لشؤون الاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود عبدالعزيز العمر صدر بقصر السيف في: 24 صفر 1447 هـ الموافق: 18 أغسطس 2025م.