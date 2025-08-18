النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة 14 من منتسبات معهد الشرطة النسائية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشهد حفل تخريج الدفعة 14 من منتسبات معهد الشرطة النسائية

شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حفل تخريج الدفعة (14) من منتسبات معهد الشرطة النسائية وعددهن (171) خريجة منهن (132) برتبة ملازم و(31) وكيل ضابط و(8) برتبة رقيب.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن النائب الأول ألقى كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجات على انضمامهن إلى صفوف المؤسسة الأمنية مؤكدا أن ذلك يمثل شرفا ومسؤولية كبيرة تتطلبان الانضباط والالتزام والعمل بروح المسؤولية.

ودعا الشيخ فهد اليوسف الخريجات إلى أن يكن قدوة في ميادين العطاء والانضباط وأن يضعن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مجسدات ما أقسمن عليه نهجا راسخا في أدائهن المهني.

وشدد في كلمته على أهمية الحرص على تطوير الذات بالعلم والمعرفة لمواكبة التحديات الأمنية المتجددة متمنيا لهن التوفيق في أداء مهامهن العملية وأن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – حفظهما الله ورعاهما.

وشهد الحفل تلاوة القرار الوزاري ونتائج الخريجات من قبل مدير معهد الشرطة النسائية بالإنابة العقيد عذاري الرفاعي كما ألقى الرائد فهد الدوغجي كلمة ترحيبية بصفته عريف الحفل فيما ألقت مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للشؤون الإدارية لمعهد الشرطة النسائية العقيد إيمان بولند كلمة بهذه المناسبة.

وأدت الخريجات قسم الولاء الذي ألقته المقدم فاطمة عنبر ثم تم إعلان أسماء المتفوقات من قبل المقدم فاطمة دشتي فيما قدمت شهادات الخريجات المقدم دلال الراجحي.

وحضر الحفل وكيل (الداخلية) بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.