وزارة الصحة تنظم ورشة تدريبية متخصصة في الإدارة والقيادة بالتعاون مع خبراء دوليين

نظمت وزارة الصحة ورشة تدريبية متخصصة في الإدارة والقيادة بعنوان (تمريض الإدارة والقيادة) وذلك ضمن خطتها المستمرة لتعزيز كفاءات الكوادر التمريضية بالتعاون مع خبراء دوليين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن هذه الورشة وهي الثالثة خلال شهر أغسطس الجاري قدمها الخبير السعودي الدكتور هتان الصبحي بمشاركة 30 مساعد رئيس هيئة تمريضية من مختلف القطاعات الصحية.

وأضافت أن البرنامج التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام ركز على تطوير مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والذكاء العاطفي ومهارات التواصل الفعال كما تضمنت أنشطة عملية تهدف إلى تنمية القدرات وحل النزاعات والتحفيز بما يترجم رؤية وزارة الصحة في تمكين القيادات التمريضية.