الأردن يدين اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الضفة الغربية وتصريحاته

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة

دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين بأشد العبارات إقدام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي تلك الممارسات بأنها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتحديا للارادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.

وأضاف أن لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا رفض بلاده المطلق وادانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي حكومة الاحتلال التي تكرس الاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحذر القضاة من إستمرار إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة.

وبين أن ذلك الأمر يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد القضاة دعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة ايقاف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

كما دعا المجتمع الدولي الى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.