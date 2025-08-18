أمانة الجامعات الخاصة: فتح باب التقديم لخطة البعثات الداخلية لحملة الدبلوم 20 الجاري

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الاثنين عن فتح باب التقديم لخطة البعثات الداخلية لفئة حملة الدبلوم للفصل الدراسي الأول للعام 2026/2025.

وذكرت الأمانة في بيان صحفي ان فتح باب التقديم للخطة سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري إلى 27 أغسطس من الشهر نفسه حتى الساعة 12 ظهرا مضيفة بأن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

وأوضحت ان الحد الادنى لمعدل شهادة الدبلوم المطلوب للتسجيل هو 3 نقاط في نظام الـ4 نقاط و 2.70 نقطة لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.