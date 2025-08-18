السعودية وسوريا توقعان اليوم اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

صورة أرشيفية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية وسوريا ستوقعان اليوم اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

أضاف الفالح ضمن اجتماع الطاولة المستديرة بين السعودية وسوريا اليوم بالرياض، أن المملكة تسعى إلى تذليل التحديات الاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أن الرياض تدعم تأسيس القطاع الخاص صندوقاً للاستثمارات ‫السعودية‬ في سوريا.

وذكر أن 80 شركة سعودية سجلت حتى الآن للمشاركة في معرض دمشق الدولي.

ويزور الرياض، الاثنين، وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، في خطوة تمثل امتدادًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

وقال الفالح: “تعمل المملكة وسوريا على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون الاستثماري وتعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين”.

وتأتي الزيارة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي- السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال وشملت المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، هذا بجانب السياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.