الداخلية: “شؤون الإقامة” نفذت حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط 258 مخالفًا ومطلوبًا

من الحملة

في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبإشراف مباشر من رئيس قطاع الجنسية والإقامة العميد فواز الرومي، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية موسعة شملت جميع محافظات البلاد.

وقد أسفرت جهود إدارة متابعة المخالفين وإدارة التفتيش عن ضبط (258) مخالفًا ومطلوبا أمنيًا تنوعت قضاياهم بين (إلقاء قبض – تغيب – انتهاء إقامة – انتهاء تأشيرة وغيرها).

وتؤكد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار جهودها الأمنية لضبط ومحاسبة كل مخالف لقانون الإقامة والعمل، ورصد العمالة السائبة والتصدي لأي مظاهر سلبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام.

كما تشدد الوزارة على أن المحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل دون تهاون تطبيقًا لأحكام قانون الإقامة والعمل في البلاد.