الهلال الأحمر المصري: القافلة الـ16 من “زاد العزة .. من مصر إلى غزة” دخلت جنوب قطاع غزة

مساعدات مصرية إلى قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد دخول القافلة الـ16 من “زاد العزة .. من مصر إلى غزة” إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة بنحو 2400 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة.

وذكر الهلال الأحمر في بيان أن ذلك يأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع”.

وأوضح أن القافلة تضمنت مواد غذائية وأكثر من مئة طن من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية اللازمة التي يحتاجها القطاع.

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن انطلاق قوافل “زاد العزة .. من مصر إلى غزة” في الـ27 من يوليو الماضي حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية من دقيق وألبان أطفال فضلا عن المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية وأطنان من الوقود.