وزيرة الأشغال: الفريق الهندسي يتابع أعمال الصيانة بشارع 101 في صبحان

من أعمال الصيانة
الكويت
قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن الفريق الهندسي تواجد في موقع العمل بمنطقة صبحان شارع (101) للاطلاع على آخر تطورات الأعمال ضمن العقود الجديدة للصيانة الجذرية للطرق.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن الوزير المشعان أشادت بجهود الفريق المتواصلة لتعزيز كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية.

من جانبها قالت مشرف عقد 18 بمحافظة مبارك الكبير المهندسة نورة المطيري إن الأعمال الحالية تشمل فرش طبقة الأسفلت من نوع (3 Type) في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة الطرق في المنطقة.

