بنك الخليج: محاولات الاحتيال على البيانات المصرفية تتزايد في الصيف ومواسم السفر

أكد مهدي سليمان، مسؤول أول في إدارة التسويق في بنك الخليج، أن البنوك لا تطلب من العملاء مطلقاً مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، محذراً من الخدع المتنوعة التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المصرفية وسرقة حساباتهم.

وفي لقاء مع إذاعة مارينا FM، وضمن جهود بنك الخليج المتواصلة لدعم حملة ” لنكن علي دراية” دعا سليمان العملاء إلى متابعة حسابات البنوك، وحملة “لنكن على دراية” على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الرسائل والنصائح التوعوية لتجنب عمليات الاحتيال والخطوات الإجرائية المفترض اتباعها في حال التعرض لعملية احتيال.

وبيّن أن حملة “لنكن على دراية” هي حملة توعوية مصرفية أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك الكويتية، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى جميع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم المصرفية، لاسيما كيفية تجنّب محاولات الاحتيال المالي والتصدّي لها.

وأشار إلى تزايد محاولات الاحتيال خلال فصل الصيف ومواسم السفر والإجازات، حيث يبحث المحتالون دائمًا عن طرق جديدة ومقنعة للاحتيال على العملاء، مثل استخدام مواقع وهمية لحجز تذاكر السفر أو انتحال صفة الفنادق لإرسال روابط دفع وهمية، ناصحًا العملاء بالتأكّد من موثوقية أي موقع إلكتروني قبل إجراء أي عملية دفع.

كما نصح العملاء بتجاهل أي رسالة أو اتصال يطلب منهم بياناتهم المصرفية أو الشخصية، مهما كان مصدرها، وعدم مشاركة بياناتهم مع أي جهة، حتى وإن بدت رسمية، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “إذا كنت في أماكن عامة مثل المطارات أو المجمعات التجارية، لا تستخدم شبكات الـ Wi-Fi العامة، لأنها قد تُستغل من قِبل المحتالين لسرقة بياناتك. وفي حال الاشتباه بأي عملية دفع مجهولة، احرص على إيقاف بطاقتك المصرفية فوراً من خلال تطبيق بنك الخليج أو بالاتصال على الخدمة الهاتفية للبنك”.