وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واتحاد الملاك

وزير العدل ناصر السميط

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي.

وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري والقاضي محمد الربيعة والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي.

وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.