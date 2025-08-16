الدوري الإسباني: برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بانتصار على مايوركا المنقوص

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

استهل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، حملة الدفاع عن لقبه بانتصار على مضيفه مايوركا المنقوص من لاعبين اثنين 3-0، السبت ضمن المرحلة الأولى.

افتتح “بلاوغرانا” التسجيل عبر البرازيلي رافينيا (7)، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني (23) ولامين جمال الهدف الثالث (90+4).

ولعب مايوركا منقوصا من لاعب وسطه مانو مورلانيس إثر تلقيه إنذارين (24 و33)، قبل طرد مهاجمه الكوسوفي فيدات موريكي ببطاقة حمراء مباشرة لمخاشنته الحارس الكاتالوني الجديد جوان غارسيا (39).

ووسع برشلونة سلسلته الإيجابية أمام مايوركا إلى 19 مباراة تواليا من دون خسارة، محققا 17 انتصارا وتعادلين، علما أن آخر خسارة تلقاها أمامه كانت بنتيجة 1-2 في 17 أيار/مايو 2009 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من “لا ليغا”.

ولعب جمال عرضية من الجهة اليمنى تابعها رافينيا برأسية من مسافة قريبة إلى يمين حارس مرمى المضيف ليو رومان مفتتحا التسجيل (7).

وأضاف توريس الهدف الثاني بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى رومان (23).

وأثار الهدف موجة اعتراضات من مشجعي مايوركا ولاعبيه ومدربه ياغوبا أراساتي، على اعتبار أن الهدف سبقه تسديدة لجمال ارتدت من رأس قائد الفريق أنطونيو رايو إلى توريس، لكن الحكم لم يوقف اللعب على الرغم من سقوط رايو أرضا.

وزادت المباراة تعقيدا على مايوركا بطرد مورلانيس إثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 33 بعد ارتكابه خطأ على جمال، علما أنه تلقى بطاقة أولى في الدقيقة 24.

وانتهت الأمور عمليا في الدقيقة 39 بطرد موريكي ببطاقة حمراء مباشرة رفعها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”.

وكان المهاجم الكوسوفي في حالة انفراد بعد كرة طويلة في ظهر دفاع برشلونة، فحاول السيطرة على الكرة، لكنه ركل غارسيا الذي خرج من مرماه وشتتها برأسية، على وجهه.

وحاول حامل اللقب في الشوط الثاني استغلال سيطرته الكاسحة وتعزيز تقدمه، فتابع البديل داني أولمو كرة مرتدة برأسية من مسافة قريبة تصدى لها رومان ببراعة (58).

ورد القائم الأيسر تسديدة رافينيا من خارج منطقة الجزاء (59)، ثم رد القائم الأيمن تسديدة أولمو من مسافة قريبة (69).

وشهدت الدقيقة 69 مشاركة المهاجم الإنكليزي الجديد ماركوس راشفورد المُنتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأثمرت محاولات جمال المتكررة هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء بعد مجهود فردي، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومان الذي وقف عاجزا أمامها.