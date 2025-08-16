الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يستهل مهمة استرداد اللقب برباعية في مرمى ولفرهامبتون

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

استهل مانشستر سيتي مهمة استرداد لقب بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بشكل لافت، إثر فوزه على مضيفه ولفرهامبتون برباعية نظيفة السبت ضمن المرحلة الأولى، موجها رسالة شديدة اللهجة لجميع منافسيه.

وسجل الأهداف النروجي إرلينغ هالاند (34 و61) والهولندي تيجاني رايندرس (37) والفرنسي ريان شرقي (81).

وكان سيتي توج بطلا أربع مرات تواليا وبات أول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري، لكنه خرج خالي الوفاض الموسم الماضي من جميع المسابقات وذهب لقب بطل الدوري إلى ليفربول.

بدأ المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تجديد دماء الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي عندما تعاقد مع المصري عمر مرموش والإسباني نيكو غونساليس والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، قبل أن يعزز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم الهولندي تيجاني رايندرس والفرنسي ريان شرقي والجزائري ريان آيت-نوري والحارس جيمس ترافورد، وذلك بعد رحيل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين الى نابولي.

كان إيقاع المباراة بطيئا في نصف الساعة الأول، قبل أن يضرب سيتي بهدفين في غضون ثلاث دقائق عندما تابع هالاند من مسافة قريبة كرة عرضية متنقة من ريكو لويس (34).

وسرعان ما أضاف رايندرس الثاني عندما استثمر كرة من النروجي أوسكار بوب ليتابعها بعيدا عن متناول حارس ولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا (37).

وأضاف هالاند الثالث (61) وأنهى شرقي الذي نزل بديلا قبل ذلك بقليل، مهرجان الأهداف بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة (81).

وعلى ملعب “فيلا بارك” انتزع أستون فيلا المنقوص تعادلا ثمينا من دون أهداف من ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وافتتحت المرحلة الجمعة حيث استهل ليفربول حملة الدفاع لقبه بفوز صعب على بورنموث 4-2.

وحافظ أستون فيلا على سجله خاليا من الخسارة على ملعبه “فيلا بارك” في 22 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، في حين فشل في تحقيق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة في عقر داره على نيوكاسل، حيث يعود الفوز الأخير للضيوف إلى كانون الثاني/يناير 2024 بنتيجة 3-1.

غاب عن صفوف نيوكاسل مهاجمه السويدي ألكسندر أيزاك بعدما أبلغ النادي، حسب التقارير، برغبته في مغادرة “سانت جيمس بارك” للانضمام إلى ليفربول.

وتشير تقارير إلى أن أيزاك (25 عاما) الذي ساعد نيوكاسل على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وإنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 56 عاما في الموسم الماضي بالفوز بكأس الرابطة على حساب ليفربول بالذات، يرفض التدرّب أو اللعب في محاولة لإجباره على مغادرة النادي الذي انضم إليه من ريال سوسييداد الإسباني في عام 2022.

وفرض نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو، هيمنته على الشوط الأول من دون أن يتمكن من هز الشباك.

ولم تكد تمضي 3 دقائق حتى حصل نيوكاسل على فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة وضعت الوافد الجديد من نوتنغهام فوريست المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا بمواجهة الحارس بيزوت فسدد كرة قوية تصدى لها الأخير بنجاح، قبل أن تصل مجددا إلى أنتوني غوردون الذي قاد الهجوم بغياب أيزاك سددها فوق المرمى.

وهدد غوردون مرمى المضيف مرتين إلّا أن الحارس الهولندي كان بالمرصاد في المناسبتين (8 و16). وحاول المدافع السويسري فابيان شار من قرابة 22 مترا لكن الكرة مرت بعيدا (28).

وتدارك أستون فيلا أداءه السيئ في الشوط الاول، فاستهل الثاني ضاغطا لتصل الكرة بعد ركنية إلى الفرنسي بوباكار كامارا تابعها رأسية وتصدى لها الحارس نيك بوب (47)، ليعود الأخير ويقف بالمرصاد لتسديدة أولي واتكينز من داخل المنطقة (65).

وتلقت جهود أستون فيلا ضربة قوية بطرد مدافعه إزري كونسا بالبطاقة الحمراء إثر اعاقته غوردون الذي كان يتوجه للانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إيلانغا (66).

وضغط نيوكاسل من أجل النقاط الثلاث مستفيدا من التفوق العددي، لكن تسديدة هارفي بارنز “على الطاير” المتجهة إلى المرمى تصدى لها البولندي ماتي كاش (77)، ثم منع بيزوت المهاجم جوردون من التسجيل (90+2).

بداية قوية لتوتنهام

وحقق توتنهام فوزا سهلا على بيرنلي العائد إلى الدرجة الممتازة بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي ريشارليسون.

وكان توتنهام الفائز بالدوري الأوروبي الموسم الفائت، قاب قوسين أو أدنى من إضافة لقب قاري آخر إلى خزائنه الأربعاء عندما تقدم على باريس سان جرمان الفرنسي 2-0 في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، حتى الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأخير هدفين ويفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح التي كانت من نصيبه.

وأجرى توتنهام تغييرا في جهازه الفني بتعيين الدنماركي توماس فرانك بدلا من الأسترالي أنج بوستيكوغلو على الرغم من قيادة الأخير الفريق إلى لقب الدوري الأوروبي.

افتتح ريشارليسون التسجيل عندما استثمر كرة عرضية من الغاني محمد قدوس ليتابعها بعيدا عن متناول حارس بيرنلي بعد مرور 10 دقائق.

وانتظر توتنهام منتصف الشوط الثاني ليحسم النتيجة نهائيا في صالحه بعد أن أضاف ريشارليسون هدفا ولا أروع من ضربة مقصية بعد مجهود فردي من قدوس (60).

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر السنغالي باب ماتار سار كرة بينية رائعة باتجاه الويلزي برندن جونسون الذي انفرد بالحارس وغمز الكرة داخل شباكه (66).

وأكرم سندرلاند الصاعد إلى أندية النخبة وفادة وست هام بفوز عريض 3-0 سجلها الإسباني إيلييسر ماييندا (61) ودانيال بالارد (73) والبديل الفرنسي ويلسون ايزيدور (90+2).

وانتزع فولهام التعادل 1-1 من مضيفه برايتون في الرمق الأخير بهدف البديل البرازيلي رودريغو مونيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف مات أورايلي من ركلة جزاء (55).

وتتابع المباريات الأحد مع قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، ونوتنغهام فوريست مع برنتفورد، وتشلسي مع كريستال بالاس.

وتختتم الإثنين بلقاء ليدز يونايتد مع إيفرتون.