إنزال أول كابل بحري مباشر بين مصر والأردن منذ 25 عاما

كابل بحري

شهدت مدينة (طابا) المصرية اليوم السبت إنزال الكابل البحري “كورال بريدج” الذي يعد أول كابل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما وذلك في إطار استراتيجية توسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر.

وقالت وزارة الاتصالات المصرية في بيان صحفي إن الكابل الجديد يمتد عبر خليج العقبة بطول 15 كيلو مترا ويمثل ربطا رقميا عالي السرعة مدعما بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية موضحة أنه يوفر ربطا سلسا بين آسيا وإفريقيا وأوروبا ويعزز من سرعة نقل البيانات الدولية ويخفض تكاليفها خاصة مع تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأضافت أن الكابل يعد الأول من نوعه الذي يتم إنزاله في سيناء مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إنزاله من الجهة الأخرى بمدينة (العقبة) الأردنية عبر مركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت أن المشروع يمثل إضافة جديدة لمنظومة الكابلات البحرية العربية ويعزز المقومات التنافسية لمصر كمعبر رئيس لحركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب لافتا إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذه الحركة تمر عبر الأراضي المصرية من خلال 15 كابلا بحريا و11 نقطة إنزال.

ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي السميرات إن تنفيذ مشروع “كورال بريدج” يجسد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن موضحا أنه جاء ثمرة اجتماعات اللجنة العليا المصرية – الأردنية الأخيرة في عمان.

وأكد أن الكابل يمثل منفذا رقميا للأردن ويسهم في جعل البلدين مركزا إقليميا وعالميا لنقل البيانات.

وأوضح البيان أن المشروع نفذ وفقا لأعلى المعايير الفنية والبيئية بموجب اتفاقية تعاون موقعة في يناير 2024 بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة “نايتل” الأردنية الذراع الاتصالية لمدينة العقبة الرقمية.

وقد تم تصميم “كورال بريدج” وفقا لأعلى المعايير الفنية والبيئية حيث تم تطويره مع وضع الاستدامة في الاعتبار وتحقيق التوازن بين القدرة والأداء والمسؤولية البيئية.