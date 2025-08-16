وزير التعليم العالي يعتمد نتائج القبول في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2025/2026

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، اعتمد أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 2025/2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، أ. عادل البدر، أن عدد المقبولين بلغ 6250 طالبًا وطالبة، مؤكّدًا على ضرورة التزام الطلبة بمراجعة الجامعات والكليات التي تم ترشيحهم إليها، وفق الجداول الزمنية المحددة، لاستكمال متطلبات التسجيل النهائية وتسليم أصل شهادة الثانوية العامة.

كما شدّد البدر على أهمية التقيّد ببنود لائحة البعثات الداخلية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة تساعد الطلبة على التفوق وتحقيق أهدافهم الأكاديمية، داعيًا لهم بالتوفيق في مسيرتهم الدراسية ليكونوا شركاء فاعلين في خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية.

للاطلاع على أسماء المقبولين يمكنكم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة http://puc.edu.kw.

أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 2025/2026