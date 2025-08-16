“زين” تُعزّز مكانتها كقوّة دافعة للابتكار الرقمي بإطلاق المُساعد الرقمي لمُهندسي المواقع اللاسلكية

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود

أعلنت زين الكويت عن إطلاق المُساعد الرقمي لمُهندسي المواقع اللاسلكية لشبكتها، لتصبح بذلك الأولى في المنطقة التي تُدخل هذا النوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التشغيل والصيانة في بُنيتها التحتية التقنية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها زين لتعزيز البنية التحتية لشبكتها وتسريع مسيرتها في الابتكار الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة وجودة الخدمة، ويُعزّز من تجربة العملاء على شبكتها المُصنّفة الأفضل والأسرع على مستوى الكويت*، ويواكب مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يعمل المساعد الرقمي (FME Mate) – الذي جرى تطويره وتطبيقه بالتعاون مع شريك زين الاستراتيجي هواوي – على المساعدة في تحديد وتحليل أسباب الأعطال بدقّة، واقتراح حلول فورية لإصلاحها، وذلك بالاستفادة من أحدث تقنيات النماذج اللغوية الضخمة المستخدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبفضل خاصية التفاعل عبر اللغة الطبيعية، لم يعد مهندسو المواقع بحاجة إلى إدخال أوامر برمجية معقدة، إذ يمكنهم الوصول إلى بيانات الأعطال وخريطة الاتصال بسرعة وسهولة، مما يرفع كفاءة معالجة الأعطال بنسبة تصل لأكثر من 20% في نحو 90% من الحالات، ومن شأن هذا الحل أن يُسهم في تقليص فترة تعطل المواقع بما يُقدّر بأكثر من 2,260 ساعة سنوياً.

في تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود: “إطلاق حلول المساعد الرقمي لمهندسي المواقع اللاسلكية يُجسّد التزامنا الاستراتيجي بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي داخل بنيتنا التحتية التقنية، ويُجسّد توظيف أحدث حلول التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، ويُعد خطوة محورية نحو بناء شبكات أكثر ذكاءً وكفاءةً واعتمادية.”

مبنى زين

وأضاف: “إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا التشغيلية سيُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي نُقدّمها، وسيُعزز من جاهزية شبكتنا لدعم رؤية الكويت في أن تكون مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي، وسنواصل استكشاف المزيد من الحلول الذكية بالتعاون مع شركائنا لبناء منظومة اتصالات متطورة تُلبي احتياجات المُستقبل.”

ويُبرز هذا الإطلاق مكانة زين كرائد إقليمي في اعتماد أحدث الابتكارات التقنية لدعم استدامة وكفاءة عمليات التشغيل والصيانة، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية بجودة عالية، بما يتماشى مع استراتيجيتها نحو تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي.

كما يُعزّز هذا المشروع موقع زين في مُقدّمة مُزوّدي الاتصالات التي تستثمر في بناء شبكات ذكية وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، مُستفيدةً من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير حلول مُبتكرة تدعم التشغيل الاستباقي وتُحسّن زمن الاستجابة للأعطال، ويُمثّل ذلك ركيزة أساسية في مساعي الشركة لتحقيق الكفاءة التشغيلية القصوى، مع ضمان استدامة جودة الخدمة.

ويمتد أثر هذا الابتكار إلى ما هو أبعد من مُجرّد تحسين الأداء الفني، إذ يسهم في إرساء معايير جديدة للصيانة الذكية، ويفتح الباب أمام تطوير المزيد من التطبيقات الذكية في مختلف مجالات الشبكة.

وبذلك، تُواصل زين ترجمة رؤيتها في أن تكون قوّة دافعة للتحوّل الرقمي في الكويت والمنطقة، من خلال الاستثمار المُستمر في التقنيات المُتقدمة وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانتها كمزوّد رائد للحلول الرقمية المُستقبلية.

استناداً على نتائج اختبارات Ookla® Speedtest® عن الربعين الثالث والرابع من عام 2024.