الدوري الإنكليزي: كييزا ينقذ ليفربول ويقوده إلى فوز متأخر في مستهلّ حملة الدفاع عن اللقب

لاعبو ليفربول يحتفلون بتسجيل هدف

أنقذ البديل الإيطالي فيديريكو كييزا فريقه ليفربول من تعادل مخيّب في مستهلّ حملة الدفاع عن لقبه، بعدما سجل هدفا متأخرا في الفوز 4-2 على ضيفه بورنموث الجمعة في افتتاح موسم 2025-2026 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في ليلة مؤثرة كرّم فيها النادي ذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا.

وبعد تقدمه مرتين عبر الوافد الفرنسي الجديد هوغو إيكيتيكيه (37) الذي صنع الهدف الثاني للهولندي كودي خاكبو (49)، قلّص الغاني أنطوان سيمينيو الذي تعرّض لإساءة عنصرية توقفت المباراة على إثرها، الفارق (64) ثم سجل التعادل (76)، لكن كييزا سجل هدف ليفربول الثالث بعد ست دقائق من دخوله (88)، قبل أن يحسم المصري محمد صلاح الفوز بالرابع (90+4).

وأكّد ليفربول تفوّقه التاريخي على بورنموث بتحقيقه فوزه الـ13 عليه في 14 مباراة، كما هو الفوز السابع تواليا على منافسه في ملعب أنفيلد.

قبل انطلاق المباراة، كرّم ليفربول ذكرى جوتا الأب لثلاثة أطفال، الذي توفيَ إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا في الثالث من تموز/يوليو بعد أن انحرفت سيارتهما لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

ورُفعت لافتة كبيرة في الملعب كُتب عليها “روت، دينيس، دوارتي، مافالدا (أسرة ديوغو جوتا)، أنفيلد سيبقى بيتكم دائما. لن تسيروا وحدكم أبدا”.

ووقف اللاعبون من الفريقين دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، ورفع المشجعون لوحة فسيفسائية عملاقة تحمل الأحرف الأولى من اسم جوتا وسيلفا، الذي كان هو الآخر لاعب كرة قدم، وأرقام قمصانهما داخل علم البرتغال.

وسبق أن أعلن ليفربول تعليق القميص رقم 20 الذي ارتداه جوتا.

ستتم طباعة عبارة “20 إلى الأبد” على قمصان وسترات المباريات الخاصة بفريق ليفربول حتى نهاية الموسم.

ولعب جوتا لخمسة أعوام بقميص ليفربول بعد انضمامه إلى النادي في 2020 قادما من ولفرهامبتون. فاز بلقب الدوري، كأس إنكلترا وكأس الرابطة خلال مسيرته في أنفيلد.

إيكيتيكيه يقدّم نفسه

وعوّض ليفربول إخفاقه بإضاعة لقب درع المجتمع الذي توّج كريستال بالاس بلقبه بعدما عاد من تخلفه مرتين وتفوّق 3-2 بركلات الترجيح الأحد الماضي على ملعب ويمبلي.

لكن على ملعب أنفيلد، استعرض فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت صفقاته، وتحديدا مهاجمه إيكيتيكيه الذي سجل هدفا أيضا أمام بالاس، فيما شارك الهولندي جيريمي فريمبونغ والألماني فلوريان فيرتس والمجري ميلوش كيركيز للمرة الثانية.

وأنفق ليفربول أكثر من 350 مليون دولار للتعاقد مع اللاعبين الأربعة، علما أنه أعلن الجمعة تعاقده أيضا مع المدافع الإيطالي الشاب جوفاني ليوني قادما من بارما، بصفقة قيمتها 35 مليون دولار.

لكن مع رحيل الكولومبي لويس دياس إلى بايرن ميونيخ الألماني، والأوروغوياني داروين نونييس إلى الهلال السعودي، لم ينتهِ ليفربول من تعزيز خط هجومه، ومن المتوقع أن يُقدّم عرضا جديدا لضم السويدي ألكسندر أيزاك حيث يُطالب نيوكاسل بمبلغ قياسي بريطاني للتخلي عن مهاجمه.

وكشّر ليفربول عن أنيابه سريعا حين سدد صلاح كرة قوية أبعدها الحارس الصربي ديوردي بيتروفيتش (4).

وأوقف الحكم المباراة وطلب الحديث مع المدربين بعد إشارة بوجود إهانة عنصرية من أحد مشجعي ليفربول تجاه لاعب بورنموث سيمينيو (29).

وجاء الهدف الأول عبر إيكيتيكيه الذي استلم كرة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر دخل على إثرها منطقة الجزاء وسددها إلى يسار الحارس (37).

وكان يمكن للفرنسي أن يضيف الثاني سريعا حين وصلته عرضية لم يُحسن التعامل معها برأسه فوق المرمى (39).

وفعلها خاكبو بعدما استلم تمريرة من إيكيتيكيه داخل منطقة الجزاء تقدّم بها وسددها زاحفة إلى يسار الحارس (49).

وكاد الألماني فلوريان فيرتس يسجل هدفه الأول بتسديدة زاحفة مرّت إلى جانب القائم الأيمن للمرمى (62).

كييزا يردّ اعتباره

وجاء الرد من هجمة مرتدة عبر الويلزي دافيد بروكس الذي لعب عرضية قابلها سيمينيو بتسديدة في المرمى (64).

ومن هجمة مرتدة ثانية، وصلت الكرة إلى سيمينيو الذي تقدّم من ملعب ليفربول وخدع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه وسجّل من كرة زاحفة إلى يمين الحارس البرازيلي أليسون (76).

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح البديل كييزا بتسجيل هدف ليفربول الثالث حين وصلته كرة شتتها الدفاع وقابلها بتسديدة في الشباك (88).

هدف هو الأول لكييزا مع ليفربول ضمن الدوري منذ انتقاله إليه في 2024 وتهميشه لفترة طويلة، إذ لم يلعب نجم يوفنتوس السابق سوى ست مباريات في الدوري خلال الموسم الماضي.

وفي ظل اندفاع لاعبي بورنموث نحو تسجيل التعادل، وصلت كرة مرتدة إلى صلاح الذي تقدّم بسرعة وراوغ وسدد إلى يمين الحارس (90+4).