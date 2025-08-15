18 قتيلا في حادث سقوط حافلة في واد بالعاصمة الجزائرية

سقوط حافلة في الجزائر

أعلن جهاز الحماية المدنية الجزائرية اليوم الجمعة عن مصرع 18 شخصا وإصابة تسعة تسعة آخرين في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى (واد الحراش) وسط الجزائر العاصمة.

وذكر جهاز الحماية المدنية في بيان أنه “في حدود الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي باشرت وحدات الحماية المدنية التدخل لحادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى الواد ببلدية الحراش وسط العاصمة”.

وبحسب الحصيلة الأولية فقد أسفر الحادث عن “وفاة 18 شخصا وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة بينهم اثنان في حالة حرجة”.

وأفاد شهود عيان التقت بهم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الحافلة كانت قادمة من الجهة الشرقية للعاصمة باتجاه المحطة المركزية لنقل المسافرين ب(الخروبة) الواقعة على مستوى بلدية (حسين داي).

وأوضح أحد المواطنين القاطنين بذات الحي أن “الحافلة التي كان على متنها حوالي 30 راكبا فقدت توازنها على مستوى الجسر الذي يعلو (واد الحراش) فاصطدمت بالجدار الإسمنتي قبل أن تهوي مباشرة إلى قاع الواد”.

وفور وقوع الحادث وصل وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إلى المكان للاطلاع على مجريات عملية استخراج الضحايا والاطمئنان على صحة الجرحى كما أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.