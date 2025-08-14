أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ ديسمبر

سوريون يعودون من تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية الخميس أن 411.649 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، بحيث سُجِّل رجوع نحو 140.000 لاجئ منذ منتصف حزيران/يونيو، بحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية.

وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في 20 حزيران/يونيو أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة.

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة أثارت شكوكا حول قدرة السلطات الجديدة على احتواء التوترات الطائفية وارساء الأمن مجددا في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وما زال نحو 2,5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية مُحدَّثة في مطلع آب/أغسطس.

وضمت تركيا في العام 2021 نحو 3,7 ملايين لاجئ سوري.