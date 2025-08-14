التعليم العالي: تمديد فترة تسجيل خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس عن تمديد فترة تسجيل خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية (آي بي/دي بي) للعام الجامعي 2025 – 2026.

واوضحت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان تمديد فترة التسجيل ستكون إلى الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة الموافق 22 الجاري.

وكانت الوزارة اعلنت عن فتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية للعام الجامعي 2025 – 2026 يوم الأحد 3 الجاري على أن ينتهي يوم السبت الموافق 16 الجاري عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.