الداخلية: “مكافحة المخدرات” تضبط مقيمًا بصورة غير قانونية يدير معملاً لتصنيع الكيميكال في جاخور بمنطقة كبد

الموقوف

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة السموم، وتحت إشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم بصورة غير قانونية، يدير معملاً لتصنيع وتخزين وترويج المواد المخدرة في جاخور مؤجر بمنطقة كبد.

وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط (25) كيلوغراما من مادة الكيميكال جاهزة للترويج (10) لترات من المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع مادة الكيميكال (15,000) كبسولة من مادة اللاريكا، (250) غرامًا من مادة الشبو، وكمية كبيرة من الأوراق المشبعة بمادة الكيميكال جاهزة للترويج، وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع، ومواد كيميائية متنوعة، من بينها مبيدات حشرية سامة مركزة، ومادة الأسيتون، واللاكر.

وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهم باستخدام مواد كيميائية سامة وخطيرة، مثل المبيدات الحشرية والأسيتون، في خلط وتحضير مادة الكيميكال المخدرة، ما يشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يسعى لنشر وترويج المواد المخدرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره تأتي في مقدمة أولوياتها.