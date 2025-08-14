محافظ الأحمدي: معسكر الاستدامة للأطفال أعطى دروسا بأهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد

محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس أن معسكر الاستدامة لتدريب وتأهيل الأطفال بمجالات هندسة والطب والمحاماة أعطى دروسا بأهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ حمود جابر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال رعايته وحضوره ختام معسكر الاستدامة 2025 للموسم الثالث تحت شعار (نحو كويت مستدامة) بتنظيم من فريق (إنفايرو) التطوعي التابع لبرنامج الامم المتحدة (UN-Habitat) وتعاون شركة نفط الكويت.

وقال إن جميع الجهات المشاركة تسعى من خلال المعسكرات الصيفية المتخصصة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معارفهم العملية والنظرية في مجالات مهنية متنوعة بما يعود لدولة الكويت بالنفع عبر التفكير الابداعي منذ سن مبكرة.

وأوضح أن معسكر الاستدامة ركز هذا العام على ثلاث مجالات رئيسية هي الطب والهندسة والمحاماة لافتا إلى تزايد أعداد الأطفال المشاركين في هذه النسخة والتي تجاوزت الـ125 مشاركا بينهم ما يزيد على 20 طالبا من الأشخاص ذوي الإعاقة ما أتاح مزيدا من المشاركة والدمج.

من جانبها قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج العربي الدكتورة أميرة الحسن لـ(كونا) إن المعسكر يعد الثالث من نوعه في البلاد مما يعكس حجم الدعم المجتمعي وثقة الجمهور بإنجازات البرنامج.

وأكدت الحسن أن سر استمرارية ونجاح المعسكر يكمنان في التعاون بين كل الأطراف المعنية انسجاما مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة مما يعكس حجم الدعم وتعاون الجهات المشاركة بهدف تطوير أبنائنا وبناء جيل واعد وقادر على حمل المسؤولية والابتكار.

وأوضحت أن المشروعات التي قدمها الأطفال مبتكرة وتستند إلى احتياجات فعلية وقابلة للتنفيذ في حال توفر التمويل والدعم اللازمين بما يمثل سابقة دولية باسم البلاد مبينة أن مشاركة الأطفال من ذوي الإعاقة في المحاور عدة من بينها الهندسية والطبية والقانونية قدمت إضافة قيمة للمعسكر تهدف للدمج ومشاركة بالمجتمع.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري لـ(كونا) أن الاستدامة ليست شعارا بل تمثل مسؤولية وأسلوب حياة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل تنفيذها.

وأوضح البصري أن مبادرة معسكر الاستدامة تعتبر مثالا على سعي كل الجهات المشاركة إلى تثقيف المجتمع بأهميتها مبينا أن التعاون بين شركة نفط الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية امتد منذ عام 2019 في مجالات الاستدامة من بينها حملة (الكويت تزرع) التي كانت الشركة داعما أساسيا وفاعلا لها خلال نسخها الثمانية الماضية.

وأضاف أن معسكر الاستدامة الذي دعمته الشركة يأتي ضمن أنشطتها المجتمعية الممتدة منذ عقود التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة وتقديم مفاهيم الاستدامة الحضرية لهم بأسلوب عصري وتفاعلي موجها شكره لمحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لمثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة.

وضم الحفل الختامي تكريم الأطفال المشاركين في المعسكر إلى جانب افتتاح معرض الاستدامة الذي نفذه الأطفال من عمر 6 إلى 11 عاما تضمن إنجازاتهم ومبادراتهم الإبداعية في مجال الاستدامة على مستوى الطب والهندسة والقانون.