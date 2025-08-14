الأرصاد الجوية: طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا ليلا

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والقريبة منها اعتبارا من غد الجمعة مصحوبة بفرص لتكون الضباب الخفيف خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على بعض المناطق وخصوصا الساحلية.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.