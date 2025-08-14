سفير دولة الكويت لدى منغوليا: التأشيرة السياحية العادية لا تسمح لحاملها بمزاولة هواية الصيد في منغوليا

سفير دولة الكويت لدى منغوليا مطلق الثويمر

أكد سفير دولة الكويت لدى منغوليا مطلق الثويمر اليوم الخميس أن التأشيرة السياحية العادية لا تسمح لحاملها بمزاولة هواية الصيد في منغوليا داعيا المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة منغوليا بقصد السياحة إلى الالتزام بمتطلبات الدخول التي تفرضها السلطات هناك.

وأوضح السفير الثويمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن على الزوار الكويتيين إبراز ما يثبت حيازتهم تذكرة عودة وبيان محل الإقامة في أحد الفنادق عند الوصول إلى الأراضي المنغولية.

وأوضح أن التأشيرة السياحية لا تخول حاملها مزاولة هواية الصيد التي تستوجب تأشيرة مختلفة وإجراءات خاصة مشددا على ضرورة التقيد بهذه القوانين لتجنب المخالفات التي قد تصل إلى إلغاء التأشيرة او تقليص مدتها في منغوليا أو حتى الإيقاف وفرض غرامات مالية.

وأفاد أنه في حال الاستفسار ترجو السفارة التواصل معها على رقمي الطوارئ التاليين: +976 8011 1077 +97677444441 .