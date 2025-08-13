الأردن يدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشان ما يسمى “إسرائيل الكبرى”

العلم الأردني

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى” ورفضتها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا وتهديدا لسيادة الدول ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية مشددا على أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات مسؤولين الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المتأزم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدد السفير القضاة على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع وبما يتطلب موقفا دوليا واضح بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها.

ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية للاحتلال الإسرائيلي المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.