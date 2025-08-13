وزير الدفاع يشيد بدور الوزارة الريادي في إعداد وتأهيل منتسبي الجيش عبر البرامج التدريبية والأكاديمية

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح

أشاد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح اليوم الأربعاء بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني في إعداد وتأهيل منتسبي الجيش من خلال البرامج التدريبية والأكاديمية المتطورة التي تواكب أحدث المناهج والأساليب العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ عبدالله العلي خلال رعايته وحضوره حفل تكريم نظمته رئاسة الأركان العامة للجيش لمتفوقي الموسم التعليمي 2024-2025 بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

وأضاف الشيخ عبدالله العلي وفق بيان للوزارة أن مواكبة المناهج والأساليب العالمية في البرامج التدريبية يسهم برفع مستوى الضباط وضباط الصف والأفراد وتأهيلهم ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار وصون أمن الوطن واستقراره ورفع رايته في جميع الميادين.

وأكد أن التميز الحقيقي لا يتوقف عند تحقيق الإنجاز بل يستمر بالمثابرة على التعلم وصقل المهارات والحرص على اكتساب المعارف والخبرات الجديدة التي تعزز من كفاءة الفرد وقدرته على الإبداع والابتكار بما يواكب متطلبات العمل العسكري الحديث ويرتقي بالأداء إلى أعلى المستويات.

وبحسب البيان فقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم أعقبها كلمة ألقاها رئيس هيئة التعليم العسكري العميد الركن بحري محمد الخميس رحب فيها براعي الحفل والحضور مشيرا إلى أن تنظيم الحفل يأتي لتكريم منتسبي الدورات التعليمية والموفدين والمبتعثين المتميزين والمتفوقين من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الجيش في المجالات التدريبية والأكاديمية.

وأشاد العميد الخميس بإنجازات المكرمين وتمثيلهم المشرف للجيش الكويتي في المحافل المحلية والخليجية والعربية والدولية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأشار إلى تطلع المؤسسة العسكرية لرؤيتهم قادة في المستقبل بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع قام بتوزيع شهادات التقدير على المتفوقين وهنأهم على ما حققوه من تفوق وتميز مشيدا بما أظهروه من جد واجتهاد وانضباط خلال مسيرتهم التعليمية والتدريبية.