فون دير لايين تشيد بمحادثة جيدة للغاية مع ترامب حول أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع المؤتمر الصحفي بين المستشار الألماني والرئيس الأوكراني

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، بـ”محادثة جيدة للغاية” مع دونالد ترامب وقادة أوكرانيا والدول الأوروبية، قبل يومين من اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت فون دير لايين على منصة “إكس”، “اليوم، عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) القواسم المشتركة بشأن أوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق فيما بيننا. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاما عادلا ودائما”.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عقب المكالمة الهاتفية وصفها بـ”الممتازة”، أن الأوروبيين ودونالد ترامب “متحدون” في مساعيهم لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف روته “الكرة الآن في ملعب (فلاديمير) بوتين”، قبيل انعقاد قمة بين ترامب ونظيره الروسي في ألاسكا الجمعة.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات خلال الاجتماعات المقبلة التي تلي قمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في ألاسكا.

وأعلن ميرتس أن “وقف إطلاق النار” بين موسكو وكييف “يجب أن يأتي أولا” حتى تتم أي مفاوضات “بالترتيب الصحيح”.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن واشنطن ترغب في “التوصل إلى وقف إطلاق نار” في أوكرانيا، وذلك قبل قمة بين الرئيس الاميركي ونظيره الروسي مقررة الجمعة في الاسكا.

واضاف الرئيس الفرنسي من مقر إقامته الصيفي في قلعة بريغانسون، والى جانبه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن “قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني” فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه “لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حاليا”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التوصل إلى وقف إطلاق نار “فوري” في أوكرانيا يجب أن يكون “الموضوع الرئيسي” للاجتماع المقرر عقده الجمعة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفضها ذلك.

وقال زيلينسكي الذي لن يحضر الاجتماع “نأمل أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو وقف إطلاق النار. وقف إطلاق نار فوري”. وأضاف في مؤتمر صحافي “يجب فرض العقوبات وتعزيزها إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار في ألاسكا”.