استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب يدعى ثمين دوابشة واستشهد عن عمر ناهز 35 عاما برصاص المستوطن في بلدة (دوما) جنوب (نابلس).

من جهتها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطرة بالرصاص الحي جراء اعتداءات المستوطنين وتم نقل دوابشة إلى المستشفى الذي أعلن استشهاده.

ولفتت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المستوطنين هاجموا عددا من المواطنين الفلسطينيين وأطلقوا النار نحوهم وسط وجود لجنود الاحتلال الذين أمنوا الحماية للمستوطنين.