ختام استثنائي لدفعة استثنائية من برنامج “زين” الصيفي للشباب

مسؤولو زين وشركاء البرنامج مع خرّيجي الدفعة السادسة

بنجاحٍ كبير، اختتمت زين الكويت النسخة السادسة من برنامجها الصيفي للشباب، أحد أوائل برامج التدريب الصيفي المتكاملة من نوعها في القطاع الخاص الكويتي، بحفل ختامي أقيم في مقرها الرئيسي بالشويخ.

شهد الحفل حضور الطلبة والشُركاء، وتخلّله تكريم جميع الطلبة الـ 35 تقديراً لجهودهم طوال فترة البرنامج، إلى جانب تكريم الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه التجربة المُميزة، وهم مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، وجمعية إنجاز الكويت، والشريك الجديد منصّة V-Thru الرائدة لخدمة السيارات الافتراضية.

تشجيعاً للمشاركين، كرّمت زين الطلبة الأكثر تميّزاً في عدّة فئات شملت: أفضل ثلاث طلبة حقّقوا أعلى نسبة مبيعات في فروع زين، وأفضل صانع محتوى في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، وأكثر الطلبة كفاءةً في منصة V-Thru، حيث تم منحهم جوائز قيّمة تكريماً لتفانيهم وأدائهم المتميز.

البرنامج، الذي انطلق قبل ست سنوات تحت مظلة “شبكة شباب زين “FUN، يُعد من أوائل المبادرات الصيفية التفاعلية من نوعها لتدريب الشباب في القطاع الخاص الكويتي، ونجح في إلهام العديد من الجهات الأخرى لإطلاق برامج مشابهة لدعم الكوادر الوطنية الشابة.

وخلال مواسمه الستة، قام البرنامج بتدريب أكثر من 250 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية، مانحاً إياهم فرصة فريدة لاكتساب خبرات عملية ومهارات مهنية في بيئة تحاكي واقع العمل في القطاع الخاص.

تكريم أحد الطلبة

توزّع المشاركون هذا العام على ثلاث مسارات تدريبية رئيسية: فروع زين الرئيسية، المؤسسات الإعلامية كويت نيوز وكويت تايمز، والمسار التشغيلي والتقني الجديد مع منصّة V-Thru، حيث خاضوا تجارب متنوعة في خدمة العملاء، والمبيعات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، واللوجستيات، والتقارير الصحافية.

ولم يقتصر البرنامج على التدريب العملي فحسب، بل شمل عدداً من ورش العمل النظرية التي قدّمتها جمعية إنجاز الكويت لتعزيز المهارات الشخصية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية لبناء روح الفريق، مثل سباق العربات الصغيرة (الكارتينغ)، وبطولة الرماية، وجلسة خاصة قدّمها المخرج يعرب بورحمة وصانع المحتوى الشاب أوس يعرب بورحمة حول استراتيجيات وتحديات الإعلام الحديث، وكيفية إيصال الرسائل بأسلوب إبداعي وفنّي.

كما تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية حول التصوير الإبداعي باستخدام الهواتف الذكية، قدّمها مدير الإنتاج في كويت تايمز وكويت نيوز ناصر حياتي، عرّف الطلبة خلالها على أساسيات تصوير الفيديو عبر الهواتف الذكية، وكيفية صناعة المحتوى الإبداعي، ومهارات الإخراج والإنتاج الفني.

ويعكس هذا البرنامج إيمان زين العميق بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم حجر الأساس في بناء مُستقبل أكثر ازدهاراً للكويت، وتواصل الشركة من خلال هذه المبادرة دورها الريادي في تقديم فرص تدريبية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل يمتلك المهارات والخبرات التي تؤهله للمنافسة والتميز في سوق العمل المحلّي.