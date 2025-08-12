بغداد: العراق وسوريا يشكلان لجنة لدراسة إحياء خط بانياس لتصدير النفط

مباحثات بين وزير النفط العراقي ووزير الطاقة السوري لاحياء خط بانياس

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة عراقية – سورية لدراسة إمكانية إحياء خط أنابيب (بانياس) لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء أثناء اجتماع عقده وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة السوري محمد بشير في بغداد لبحث التعاون بين بلديهما في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا واقع خط (بانياس) وإمكانية الاستفادة منه في تصدير النفط الخام العراقي مشيرا إلى أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة بين الجانبين لدراسة حالته ومدى إمكانية استئناف التصدير منه.

وأضاف أن هناك مقترحا لإشراك استشاري دولي في هذا الموضوع لتحديد صلاحية الخط للعمل ومنظومات الضخ خلاله وجدوى التأهيل.

وأشار الوزير العراقي إلى أهمية تجديد خط تصدير النفط بين العراق وسوريا أو تأهيله في الوقت الحالي مؤكدا أن بلاده تخطط لزيادة منافذ تصدير النفط الخام في ظل “الزيادة في الطاقات الإنتاجية” قائلا إن ذلك “يعطي مرونة في عمليات التصدير”.

واستعرض عبد الغني مع الوزير السوري مشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة) بطاقة 250ر2 مليون برميل الذي تعمل عليه الحكومة العراقية حاليا ويمكن أن يؤمن كميات التصدير عبر الخط السوري.

من جانبه أكد بشير أهمية التعاون الإقليمي مع سوريا لاستعادة عافيتها لا سيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وأشار بشير في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون في مجال الخط النفطي السوري – العراقي “الذي تعرض لعمليات تخريب” إلى جانب تقادم الأنبوب و”الحاجة الماسة” للتأهيل أو التجديد.

يذكر أن خط (بانياس) النفطي الذي يمتد من حقول نفط (كركوك) شمالي العراق إلى ميناء (بانياس) السوري أنشئ في خمسينيات القرن الماضي بطاقة 300 ألف برميل يوميا وهو متوقف عن العمل منذ أكثر من 20 عاما.