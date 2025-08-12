الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: دعم الشباب أولوية قصوى وهدف رئيسي للقطاع النفطي

الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة البترول

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح اليوم الثلاثاء أن دعم الشباب يشكل أولوية قصوى وهدفا رئيسيا للقطاع النفطي انطلاقا من الإيمان العميق بدورهم المحوري في المسيرة الوطنية بشكل عام ومسيرة التميز والنجاح للقطاع النفطي على وجه الخصوص.

جاء ذلك في كلمة للشيخ نواف الصباح خلال احتفالية أقامتها المؤسسة بمناسبة (يوم الشباب الدولي) الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار (العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها) بحضور قيادات القطاع النفطي.

ولفت الشيخ نواف الصباح إلى حرص المؤسسة على رعاية الشباب من الجنسين والإصغاء إلى صوتهم والاستثمار في طاقاتهم الهائلة ومبادراتهم الابتكارية باعتبارهم غرس الحاضر وقادة المستقبل.

وقال إن “الاستثمار في طاقات الشباب الكويتي هو استثمار في مستقبل القطاع النفطي بأكمله” مضيفا “نحن نؤمن بأن تمكين الكفاءات الشابة وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة يعزز قدرتنا على الابتكار والتميز ومواصلة ريادة هذا القطاع الحيوي”.

وتضمنت الاحتفالية حلقتين نقاشتين إحداهما بعنوان (دور لجان الشباب في صنع التغيير) والأخرى بعنوان (قصص نجاح شبابية) تخللتهما حوارات تفاعلية ثرية حول الدور الرئيسي والفريد للشباب في تحقيق أهداف التنميةالمستدامة على مختلف الأصعدة.