مدير هيئة الشباب: استراتيجيتنا الجديدة تؤكد دور الكويت في تنمية الشباب وإبراز قدراتهم

مدير الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ

قال مدير الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للهيئة للأعوام (2025-2030) يؤكد دور دولة الكويت في تنمية الشباب وإبراز قدراتهم ومهاراتهم في بناء المجتمعات باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الدول.

وأضاف الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اطلاق الاستراتيجية خلال احتفال الهيئة باليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الثلاثاء برعاية وحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن “الشباب هم المكون الرئيسي في المجتمعات والاساس التي ترتكز عليه الدول مما يؤكد اهميتهم في بناء الامم بجميع المجالات”.

ولفت إلى أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بالشباب من خلال عقد الدورات التدريبية ورعاية المواهب الواعدة وتهيئة الاجواء المناسبة لاخراج كل ما لديهم من ابداع وابتكار وامكانيات.

وأوضح أن الأمم المتحدة اتخذت الـ12 من أغسطس من كل عام للاحتفال بالشباب من خلال تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم فضلا عن إشراكهم في أهداف التنمية المستدامة مؤكدا أهمية تعاون الدول في رعاية هذه الأهداف وتعزيز الشراكات مع منظمات الشباب.

وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أطلق في وقت سابق اليوم الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للشباب للأعوام (2025 – 2030) متضمنة خمس أولويات تنموية بمجالات (القيادة والتوظيف وريادة الأعمال) و(المشاركة المجتمعية) و(الثقافة والابتكار والإبداع) و(الصحة والرخاء) و(الحوكمة وتنمية الموارد).