بنك الخليج يختتم مشاركته الناجحة في معرضي القبول بجامعتي الكويت و"عبد الله السالم"

في إطار التزامه الراسخ بدعم التعليم وتمكين الشباب الكويتي، اختتم بنك الخليج مشاركته المتميزة في معرضي القبول الجامعي بجامعتي الكويت وعبد الله السالم، حيث حرص البنك على التواجد الفعّال للتواصل مع الطلبة الجدد وتعريفهم بخدماته المصرفية المصممة خصيصاً لفئة الشباب.

وقد شارك بنك الخليج بجناح تفاعلي في معرض القبول الذي أقيم في جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية خلال الفترة من 19 إلى 29 يوليو 2025، حيث شهد الجناح إقبالاً لافتاً من الطلبة وأولياء الأمور، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالخدمات التي يقدمها البنك لطلبة المرحلة الجامعية.

كما شارك البنك أيضاً في معرض القبول الجامعي الذي نظمته جامعة عبد الله السالم في الحرم الجامعي بمنطقة الخالدية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 17 يوليو 2025، حيث كان لجناح بنك الخليج حضورٌ بارزٌ تخلله تفاعل مباشر مع الزوار وتقديم شروحات وافية حول الحسابات المصرفية المخصصة للطلبة.

وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود بنك الخليج المستمرة لتعزيز التواصل مع شريحة الشباب، ومساندتهم في أولى خطواتهم التعليمية والجامعية، عبر تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها حول التخصصات الأكاديمية وإجراءات القبول، إلى جانب تقديم نصائح مالية تساعدهم في إدارة مواردهم منذ بداية مشوارهم الجامعي.

وقد ركّز جناح بنك الخليج خلال المعرضين على التعريف بحساب Red للشباب، الذي يُعد أحد أبرز الحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً. ويواكب الحساب تطلعات الجيل الجديد من خلال مجموعة واسعة من المزايا، من بينها: بطاقات مسبقة الدفع، عروض وخصومات حصرية، مكافآت على المشتريات، إضافة إلى فرص حضور فعاليات وتجارب فريدة من نوعها تُثري حياتهم وتدعم نموهم الشخصي والمهني.

كما يهدف الحساب إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة في سن مبكرة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم ويُسهم في بناء جيل أكثر وعياً وحرصاً على إدارة موارده المالية بكفاءة.

وفي هذا السياق، عبّر فريق بنك الخليج عن فخره واعتزازه بكون البنك جزءاً من حياة الطلبة خلال مرحلتي الثانوية والجامعة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع.

واختتم البنك مشاركته بتوجيه الشكر لإدارتي الجامعتين على تنظيم المعارض التي تفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع فئة الشباب، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم المبادرات التعليمية والشبابية التي تسهم في نهضة المجتمع الكويتي وتعزز من جودة الحياة لطلبته وأفراده.