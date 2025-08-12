الداخلية: ضبط تشكيل إجرامي مسلح بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية بعد توافر الأدلة على تورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك ياتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وملاحقة المتورطين في تهريبها وترويجها.

وأضافت أن التحريات والمتابعة الدقيقة أسفرت عن قيام المتهمين باستخدام موقع في منطقة بر السالمي لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث تمت مداهمته بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم وعثر بحوزة المتهمين على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأوضحت أن المضبوطات شملت نحو 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش و100 غرام من الماريجوانا وكيلوغرام من بودرة (الليريكا) إضافة إلى 25 ألف كبسولة وقرص من المؤثرات العقلية إلى جانب عدد 3 ميزان إلكتروني حساس وسلاحين ناريين من نوع (كلاشنكوف) و6 مسدسات وكمية من الذخائر.

وذكرت الوزارة أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مؤكدة استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في قضايا المخدرات حفاظا على المجتمع واستقراره وحماية لأفراده من هذه السموم المدمرة.