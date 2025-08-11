×
×

قوة الإطفاء تغلق 105 منشآت إداريا في حملة بالشويخ الصناعية

قوة الإطفاء العام
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعلنت قوة الإطفاء العام مساء اليوم الإثنين أنها نفذت حملة تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن مخالفات وإغلاق إداري لعدد من المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان صحفي أن الحملة أسفرت عن غلق إداري لـ 105 منشآت ومحال صناعية إلى جانب تحرير 95 إخطارا وإنذارا لمنشآت اخرى لعدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام بالإضافة إلى اشتراطات الجهات الأخرى.

وأفادت بأن الجهات المشاركة بالحملة هي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVue