قوة الإطفاء تغلق 105 منشآت إداريا في حملة بالشويخ الصناعية

قوة الإطفاء العام

أعلنت قوة الإطفاء العام مساء اليوم الإثنين أنها نفذت حملة تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن مخالفات وإغلاق إداري لعدد من المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان صحفي أن الحملة أسفرت عن غلق إداري لـ 105 منشآت ومحال صناعية إلى جانب تحرير 95 إخطارا وإنذارا لمنشآت اخرى لعدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام بالإضافة إلى اشتراطات الجهات الأخرى.

وأفادت بأن الجهات المشاركة بالحملة هي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.