المدير العام لخفر السواحل يبحث في واشنطن مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تعزيز التعاون الأمني

المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر

بحث المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح اليوم الإثنين مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية عقب زيارة أجراها الشيخ مبارك الصباح إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر البيان أن الشيخ مبارك نقل في مستهل اللقاء تهاني رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح للأدميرال كوبر بمناسبة توليه منصبه الجديد قائدا للقيادة المركزية الأمريكية متمنيا له التوفيق في مهامه.

وأضافت أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية وسبل تطويره بما يعزز كفاءة العمل المشترك ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الشيخ مبارك الصباح عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية مشددا على أهمية تعزيز قنوات التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به القيادة المركزية الأمريكية في قيادة قوات التحالف لتحرير دولة الكويت بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.