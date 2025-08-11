أرباح الصفاة للاستثمار تبلغ 4.65 مليون دينار في النصف الأول من 2025

رئيس مجلس الإدارة في شركة "الصفاة للاستثمار" عبدالله حمد التركيت

أعلنت شركة الصفاة للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية قدرها 4.65 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2025، في أداء مالي قوي يعكس نجاح استراتيجية الشركة في إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وإدارة السيولة، وشملت التخارج من بعض الأصول غير الاستراتيجية، والتركيز على استثمارات ذات عوائد مرتفعة ومستدامة، وتوسيع قاعدة العملاء عبر حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة بالإضافة الى تدشين خدمة صانع السوق على أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت .

وفي خطوة تاريخية، اعتمد مجلس إدارة الصفاة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 5% على المساهمين وذلك عن النصف الأول من العام 2025 ، لتصبح الصفاة بذلك أول شركة استثمارية اسلاميه مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تعتمد هذا النهج، تأكيداً لصلابة المركز المالي وثقة الإدارة بقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالله التركيت: يأتي اعتماد توزيع الأرباح النصف السنوية لعام 2025 ، تعبيراً عن رؤية مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار بتعزيز قيمة حقوق المساهمين وترسيخ الشفافية والانضباط المالي.

وستحرص إدارة الشركة على العمل المتواصل لاستمرار هذا النهج بما يحقق عوائد مجزية ويعزّز استقرار الشركة ونموّها.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفعت موجودات الشركة إلى 48 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 44 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، كما زادت حقوق المساهمين لتبلغ 34 مليون دينار مقابل 29 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي ، وهو بمثابة مؤشر إيجابي يعكس متانة القوائم المالية وصلابة المركز الرأسمالي للشركة.

وخلال الفترة الماضية، استكملت الشركة عدداً من الخطوات المهمة، من أبرزها التخارج من بعض الااستثمارات غير الاستراتيجية وتسوية عدد من القضايا القانونية والاستثمارية، ما انعكس إيجاباً على السيولة وكفاءة المركز المالي للشركة .

والجدير بالذكر أنّ التنويع الاستراتيجي لمحفظة الصفاة عبر قطاعات متعددة منها القطاع العقاري والصناعي والخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا إلى جانب توزيع أصولها داخل و خارج دولة الكويت ، قد أسهم بصورة رئيسية في تعزيز متانة الأداء المالي وتقليل التقلُّبات، بما يدعم استمرارية العوائد ويُعظِّم قيمة حقوق المساهمين من خلال إنجازات الشركة ومشاريع شركاتها التابعة.

وقد تجسّد ذلك في إنجازات نوعية على مستوى الشركات التابعة والمشاريع؛ إذ نجح مشروع الأحمدي الحِرَفي ذا بلوThe Blue التابع لشركة دار الصفاة في رفع نسبة الإشغال إلى 97% وذلك لكفاءة سياسات التأجير والتطوير العقاري التي تتبعها إدارة الشركة .

وقد شمل التحسن في الأداء الشركات الزميلة للمجموعة ، حيث انتقلت شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع من خسارة صافية قدرها 804.6 ألف دينار كويتي في 2023 إلى ربح صافٍ قدره 59.7 ألف دينار في 2024 مدعومةً بنمو إيراداتها القوية.

بالتوازي، حافظت شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع على ربحية قوية رغم ظروف السوق الصعبة من خلال ضبط إدارة التكاليف وتحسّن في هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية،

فيما حققت شركة المطبعة العصرية للطباعة والنشر – وهي احدى الشركات التابعة للمجموعة – أداءً تشغيلياً متيناً اتّسم بنمو المبيعات وتحسّن الربحية وتوسّع الهوامش، مؤكِّدةً تركيزها على نموّ مربح ومستدام.

وعن شركة زاك سولوشنزZak Solutions وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا في دولة الكويت والمستثمر بها من قبل شركة الصفاة ، فقد سجلت نمواً سنوياً ملحوظاً في الربحية مدفوعاً بتحسّن الكفاءة وارتفاع مجمل الربح بما يعزّز الاستقرار المالي ويهيّئها لالتقاط فرص النمو المستقبلي.

كما تتوسّع الصفاة في دراسة ومتابعة مشاريع الدولة الجديدة المطروحة والمستثمر بها من خلال شركات المجموعة ، إلى جانب تعزيز نشاطها في المحفظة العقارية بما يتوافق مع أولويات النمو المستدام وإدارة المخاطر.

وتستهدف الشركة مواصلة التوسّع الاستثماري المدروس محلياً وخارجياً والبحث عن فرص نوعية متجددة، مع التزامها الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها واستثماراتها ، وتبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يعزّز دورها كشريك استثماري موثوق وفاعل في دعم التنمية. في دولة الكويت.